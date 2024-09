Rapparen Diddy gripen i New York – åtal väntas

"Vi räknar med att offentliggöra åtalet under morgonen i morgon (tisdag)", säger Williams i uttalandet.

Miljardskadestånd

Så sent som förra veckan dömdes 54-åringen att betala 100 miljoner dollar, motsvarande över en miljard kronor, i skadestånd till en 51-årig man som hävdar att Diddy drogat och våldtagit honom under en fest i Detroit 1997.

Egendomar genomsöktes

Slog igenom som Puff Daddy

Combs, som tidigare gick under artistnamnet Puff Daddy, var en central figur under konflikten mellan hiphop-scenerna på den amerikanska öst- respektive västkusten på 1990-talet. Där blev han bland annat känd som producent till New York-rapparen Notorious B.I.G., som sköts till döds 1997.