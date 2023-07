Rättegången mot Kevin Spacey: detta har hänt

De senaste åren har anklagelserna om sexuella ofredanden duggat tätt kring den 63-åriga skådespelaren Kevin Spacey. Spacey hade en framgångsrik och Oscarsbelönad karriär, framförallt som Frank Underwood i den hyllade Netflix-serien "House of cards", fram till metoo-anklagelserna.

Anthony Rapps anklagelse

Rapps anklagelse ledde bland annat till att Spacey sparkades från serien "House of cards". Strömningsjätten Netflix bröt sedan alla sina samarbeten med skådespelaren, och Spacey klipptes bort ur en film han precis spelat in.

Efter Rapps anklagelse följde många liknande berättelser från män som menade att de blivit sexuellt ofredade eller trakasserade av Spacey. I november 2017 mottog Londonteatern Old Vic, där Spacey arbetade som konstnärlig ledare mellan 2004 och 2015, vittnesmål från 20 personer som anklagade Spacey för kränkningar och sexuella trakasserier. Detta ledde till att ett flertal utredningar gjordes av Scotland Yard, och Kevin Spacey polisförhördes.

Fick betala dyrt

I augusti 2022 dömdes också Kevin Spacey och hans produktionsbolag att betala 31 miljoner dollar, motsvarande ungefär 300 miljoner kronor, till studion bakom "House of cards". En lång juridisk strid hade då hållits hemlig för offentligheten, i vilken en domstol slutligen bedömde att Spacey brutit mot punkter i sitt kontrakt kring krav på professionellt uppförande. Spacey bedömdes ha betett sig olämpligt gentemot flera personer i personalen under alla fem säsonger av tv-serien.

Flera åtal har också väckts mot Kevin Spacey i USA, men samtliga har lagts ned. Han har ännu inte blivit dömd i något fall, och har ständigt nekat till anklagelserna. Bland annat blev han frikänd från det åtal som väcktes av Anthony Rapp, vilket togs upp i rätten i november 2022 i New York.

Riskerar fängelsestraff

Rättegången som nu pågår i London började med att åtal väcktes i maj förra året. Spacey åtalades först för fem fall av övergrepp mot tre män som ska ha skett mellan 2005 och 2013. I november 2022 tillkom ett nytt åtal, omfattande sju fall av övergrepp mot en man mellan 2001 och 2004. Kevin Spacey har nekat till samtliga av dessa anklagelser. Under rättegången har han kallats för både "sexuell mobbare" och "rovdjur" av åklagare och målsägande.

Fakta: Kevin Spacey

Född 26 juli 1959 i South Orange, New Jersey. Växte upp i Kalifornien och inledde sin karriär som teaterskådespelare under 1980-talet, och började sedan få biroller i filmer och tv-serier. Han fick stor uppmärksamhet i början av 1990-talet, och fick en Oscar för bästa manliga huvudroll för sin insats i "American beauty" från 1999. 2015 prisades Spacey med en Golden globe för bästa manliga huvudroll för sin medverkan i "House of cards".

Kevin Spacey har även producerat flera stora Hollywood-filmer, så som "Seven" och "L.A konfidentiellt".

Sin första roll sedan metoo skulle Kevin Spacey göra i filmen "1242-gateway to the west". Spacey ersattes dock av skådespelaren Ray Stevenson efter att de nya åtalen väcktes i Storbritannien.

I januari i år prisades Kevin Spacey för sin livsgärning av italienska Museo Nazionale del Cinema, nationella filmmuséet i Turin. Vid prisceremonin gav skådespelaren sitt första tal på fem år.