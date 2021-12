Recensenterna listar sina favoritskivor från året som gått

Wolf Alice Album: Blue weekend Bolag: Dirty Hit/Caroline/Universal Texterna kan vara sökande, men i leveransen finns ingen tvekan. Oavsett om det är avskalad indiefolk, vasst och punkigt eller metal. Leendet i ”Smile” har vassa tänder och när Ellie Rowsell konstaterar ”I am what I am and I'm good at it” är det bara att hålla med. Bella Stenberg

Converge & Chelsea Wolfe Album: Bloodmoon: 1 Bolag: Epitaph Om det är en matchning gjord i himlen eller helvetet är oklart, men resultatet är skönhet och smärta, blandar oväntat och väntat. Atmosfäriskt, tungsint men upplyftande, hårt men sårbart. Lysande, men inget för den som vill ha sin metal lättsmält. Bella Stenberg

Lingua Ignota Album: Sinner get ready Bolag: Sargent House Kristin Hayters musik är svår och tung, i såväl innehåll som uttryck. Ämnet här är religiös fanatism, och stämningarna är mer skrämmande än själva instrumenteringen med piano, oljud, traditionella appalachiska folkmusikinstrument och den kraftfulla rösten. Bella Stenberg

FLOATING POINTS, PHAROAH SANDERS & THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA Album: Promises Bolag: Luaka Bop/Border När en electronicaproducent, en jazzlegendar och en symfoniorkester samarbetar blir det lika betagande vackert som jag hade hoppats på. “Promises” är en drömsk musikalisk resa som skulle kunna hålla på i en evighet. Genialiteten ligger i det subtila och småskaliga. Detta är musik som tar sig in i hela blodsystemet och får nackhåren att resa sig. Fredrik Söderlund Årets enda solklara femma. 81-årige jazzaposteln Pharoah Sanders och doldisen Sam ‘’Floating Points’’ Shephard harmoniserar mästerligt på meditativa musikstycket ‘’Promises’’. Ett sentida mästerverk från en av den moderna musikens viktigaste skapare. Alexander Forsslund

Low Album: Hey what Bolag: Sub Pop/Playground Low debuterade redan 1994, men lyckas ändå göra nutidens mest innovativa rockmusik. Med en nästan sakral känsla och stämsång lyckas paret Alan Sparhawk och Mimi Parker kasta om konventioner på ett både intimt och aggressivt sätt. Musiken andas och lugnar lika mycket som den skälver, skrapar och omkullkastar. Fredrik Söderlund

THE WAR ON DRUGS Album: I don’t live here anymore Bolag: Atlantic/Warner Philadelphia-sextettens fantastiska americanapop handlar både om saknad, uppbrott och att gå vidare. Adam Granduciel och kompani har skapat årets bästa eskapism-skildring med hälsningar till både Bruce Springsteen, storstilad och episk 80-talsdramatik och Bob Dylan. Fredrik Söderlund Ingen gör skev americana med så mycket själ som The War On Drugs. På "I don’t live here anymore” finner sig sångaren Adam Granduciel instängd hemma, med en pandemi och en nyfödd son. Med mjuk rock och melankolisk synth hittar han en ny sida av livet. Anna Engström

Dave Album: We’re all alone in this together Bolag: Neighbourhood Recordings Årets bästa album bjuder på allt från hård grime till härlig R&B. Brittiska rapparen Dave har en skarphet som ingen annan rappare just nu kan mäta sig med. Hans sätt att leka med ord, hans taktkänsla och djupa monologer misslyckas aldrig med att ge gåshud. Tuva Lejonklou

Giveon Album: When it’s all said and done… take time Bolag: Epic records/Not So Fast Denna skiva är en unik och magiskt bra samling R&B-låtar. Giveons barytonröst är ljuv, och texterna som handlar om kärlek och breakups träffar helt rätt. Svenska sångerskan Snoh Aalegras inhopp gör detta redan mycket bra album till ett underbart sådant. Tuva Lejonklou

REMI WOLFF Album: Juno Bolag: Island Records När jag recenserade detta album tidigare i år fick det min allra första femma. Och sedan dess har jag inte slutat lyssna. Pop blandas med hiphop och funk i en explosion av färger och energi. ”Juno” får mig att vilja hoppa på ett dansgolv av ren eufori. Tuva Lejonklou

Girl In Red Album: If I could make it go quiet Bolag: Awal recordings Norska Marie Ulven, som står bakom Girl in red, skrev alla låtar på debutalbumet själv. Nivån är skyhög och hon rör sig naturligt mellan rock, pianoballader och indiepop. Hon har blivit en hbtq-ikon och sjunger ärligt om att hantera ångest och obesvarad kärlek. Anna Engström

Halsey Album: If I can’t have love, I want power Bolag: UMG recordnings Halsey och Nine inch nails Trent Reznor and Atticus Ross satte sig i studion och gjorde ett av årets bästa album. Till intensiv industriell rock med popmelodier sjöng Halsey om att vara gravid och sin kvinnlighet utan att väja för sorg och skräck. Anna Engström

Spelling Album: The turning wheel Skivbolag: Sacred Bones / Playground ‘’The turning wheel’’ bär på en ljudbild som står helt utanför det samtida poplandskapet. Musik med samma utomjordiska sagolikhet som går att finna hos Kate Bush, Joanna Newsom och Björk. En sann raritet, lika tunnsådd och praktfull som en vit noshörning. Alexander Forslund

St. Vincent Album: Daddy’s home Skivbolag: Loma Vista/Universal Annie Clark och produktionsgeniet Jack Antonoff överträffar sig själva. 70-talshyllningen landar på toppen av St. Vincents redan vattentäta katalog. Sitarer och rhodespianon dominerar låtarna med ett groove som slår hårdare än en hammare i skallen. Alexander Forslund

JULIEN BAKER Album: Little Oblivions Bolag: Matador/PGM Lättsmält är det inte, Julien Bakers tredje album i ordningen. Men vad är väl lättsmält mot låtar som skälver och klär av både artist och lyssnare i farten. Förutom skörheten och närvaron hittar Baker helt rätt i gränslandet mellan singer/songwriter, shoegaze och melodiskt melankolisk indie. Starkt. Karin Grönroos

COURTNEY BARNETT Album: Things take time, take time Bolag: Marathon/PGM Courtney Barnett har alltid haft ett unikt coolt sound, och på den senaste skivan ”Things take time, take time” maximeras skärpan och attityden av att hon just tillåter musiken att ta tid. Resultatet känns plötsligt självklart, utan onödigt svåra lösningar som kommer i vägen för skarpsinnet. Karin Grönroos

Anna Leone Album: I’ve felt all this things Bolag: Half awake/PGM Vissa av de album som kryper in under skinnet och fastnar är de mest oväntade. De enklaste, mest avskalade små guldkornen. Under 2021 var det svenska Anna Leones fullängdsdebut som visade sig bli en av de svårare att värja sig emot. Förtjusande okonstlat, personligt och alltid stämningsfullt. Karin Grönroos

AJ Tracey Album: Flu Game Bolag: Revenge Records Det här är en så njutbart skicklig rappare som lika skickligt har lyckats sväva över både genrer och artistsamarbeten. Skivan är vass och bjuder på underhållning där mångsidigheten bara är förnamnet. Jag kan knappt bärga mig inför att se vad som händer härnäst för AJ Tracey. Missa inte honom! Yasmine Abdullahi

Little Simz Album: Sometimes I Might Be Introvert Bolag: AWAL Med sårbarhet och skärpa öppnar Little Simz sitt hjärta och låter lyssnaren komma till hennes tankars innersta vrår. Det är storslaget och mer än en simpel lyssningsupplevelse. Ett imponerande skivsläpp som känns autentiskt, kreativt och drömskt. Yasmine Abdullahi

Marina Album: Ancient dreams in a modern land Bolag: Atlantic Records Texterna är raka, allvarliga, men också ironiska – och utdelar ett stort finger åt patriarkatet. Marinas melodiösa röst och utsträckta armar är något jag gärna faller pladask för. Vad vore det här året utan Marinas glänsande och glittriga personlighet? jag är tacksam för att hon alltid skapar så autentiska album. Yasmine Abdullahi

DAVID RITSCHARD Album: Blåbärskungen Bolag: United Stage Folkhemscountryns okrönte kung följer upp den två år gamla succédebuten med ett ännu vassare album. Trovärdigt och med ett tilltalande underklassperspektiv som det anstår en vacker förlorare. Håkan Persson

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE Album: Barn Bolag: Reprise/WMS Ingen kan beskylla 76-årige Neil Young för att vara direkt framåtskridande. I Youngs och kompgruppen Crazy Horses värld är det fortfarande överstyrda gitarrer och lägereldsballader som råder. Och jag älskar det. Håkan Persson

Årets bästa låtar – recensenterna väljer

Årets bästa låt är egentligen inte från i år. Men att Taylor Swift tar ”All to well” från 2012, spelar in sitt då bortsorterade tiominutersoriginal och sedan en extra sorglig ”Sad girl autumn version” är frigörande, kreativt – och berättande i toppklass.

Bella Stenberg

”Like I used to” med Sharon Van Etten och Angel Olsen. Svepande, stort och klassiskt amerikanskt låtskrivande. Den här duetten känns som en evergreen för 20-talet. Dessutom har den en refräng värd att dö för. Finns dessutom i akustisk version.

Fredrik Söderlund

Årets bästa låt är “Law of attraction” av Dave featuring Snoh Aalegra, två artister med oslagbar dynamik. Resten av årets låtar är en härlig blandning av hiphop, R&B och pop. Trots att 2021 var ett eländigt pandemiår har det bjudit på ljuvlig musik. Lyssna och njut!

Tuva Lejonklou

Årets bästa låt är "Serotonin” med Girl In Red. Vi lämnar ännu ett år kantat av pandemi och i musiken har artisterna öppnat upp om hur de mår. Arga break up-album och texter om ångest och psykisk ohälsa har blivit vanligt, och det känns så himla förlösande.

Anna Engström

Årets bästa låt är ‘’Albuquerque’’ av Nick Cave & Warren Ellis. Cave sjunger med och om den längtan och ovisshet som kommit att definiera hela covid-eran. På listan hittar vi därutöver sådana som Moor Mother & billy woods, Thåström, Blu och MF DOOM.

Alexander Forslund

Årets bästa låt är ”Glory” från Snail mails senaste skiva ”Valentine”. Elegant indievässad pop som glider fram på melankoliska vågor i jakten på kärlek och hopp. Bara ett av många spår som under 2021 lyckats kombinera det personliga berättandet med musikaliskt utforskande, ofta inom tajtare ramar.

Karin Grönroos

Årets bästa låt kom ut vid en perfekt tidpunkt. Vårsolen sken lite extra på oss i en tid där uteserveringarna öppnade och de saknade gruppkramarna kunde göra comeback. I musikvideon hyllas även den bortgångne hiphop-legenden DMX som gick bort i april. Jag pratar givetvis om “Little more love” med AJ Tracey.

Yasmine Abdullahi

Årets låt är ”Sverigerocken” med David Ritschard. Sällan har en resa genom Sverige skildras med samma skarpa iakttagelseförmåga och höga igenkänningsfaktor. Som ett stopp på Brahehus eller hur man ”fuckar upp i Falköping”…