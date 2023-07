Shakiras skattehärva: Här är bakgrunden

Skattefusk

Enligt spanska skatteregler måste den som är bosatt i landet över 183 dagar per år betala inkomstskatt på alla sina inkomster, men tillbringar man mindre tid i landet än så behöver man endast skatta på de tillgångar man tjänat in i Spanien. Shakira hävdar själv att hon bland annat varit på turné under åren 2012–2014 och därför inte tillbringat mer än 183 dagar per år i Spanien.