Stilrent från Sahara Hotnights – men utan rockenergi

Album: Love in times of low expectations

En av mina favorittitlar är ”Alright alright ”(Here’s my fist where’s the fight?)”. Den fångar en allmän ilska som kan vara svår att fokusera på. ”I want to make some noise” sjunger Maria Andersson där, och det har kvartetten från Robertsfors i Västerbotten definitivt gjort. De slog igenom med dunder och brak 1999 med debutalbumet ”C’mon let’s pretend” (som fortfarande håller). Tre av dem var 18 år, den äldsta 20. De fick växa upp tillsammans, både som vänner och som musiker.