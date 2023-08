Svensk kulturkanon: Feelgood som berört

"Trilogin om den kvinnliga advokaten Ann Ranmark som skrevs under 1930-talet hade kunnat utspela sig i en feelgoodroman från i dag. Ann Ranmark är en osäker överklasstjej som utbildar sig till familjerättsadvokat. Ann vinner mål på mål, förälskar sig och får hjärtat krossat. Till slut vinner hon både kärleken och gör en framgångsrik karriär. Alice Lyttkens var en feministisk pionjär och en extremt produktiv författare som var verksam i över 30 år. Hon skrev också fantastiska fackböcker om svensk kvinnohistoria", säger Frida Malmgren.

“Denise Rudberg var Sveriges hetaste och glammigaste författare under början av 00-talet. Hennes debutroman “Väninnan” från år 2000 följdes av ytterligare fem böcker som utspelade sig kring Östermalm. Ett slags mörkare “Sex and the city” i bokform som hade tydliga teman som speglade samtida utmaningar för moderna kvinnor: psykisk och fysisk misshandel, alkohol- och drogproblem, ätstörningar och ofrivillig barnlöshet. Denise Rudbergs romaner innehåller glamour, humor och svärta. Alla bra feelgoodromaner måste innehålla ett visst mått svärta, annars blir berättelsen platt", säger Johanna Schreiber.