Svenska artisterna som är större utomlands

Musik • Publicerad söndag 08:00

Notd har fått 2,5 miljarder strömningar på sina låtar. Deras största publik återfinns utomlands. Pressbild. Foto: Jonathan Perlmann

Man kan inte bli profet i sin egen hemstad, sägs det. Och det finns en hel del svenska artister som slår betydligt större utomlands än det blågula landet i norr.

Strömningstjänsten Spotify har sammanställt en lista över de svenska artister vars musik går betydligt bättre utanför landets gränser. För varje strömning i Sverige har dessa minst 40 strömningar utomlands. Bland dem återfinns, förutom Notd, även A7S, Kiddo, Neiked, Cobrah och Snoh Aalegra.

Notd, som består av Tobias Danielsson från Älmhult och Samuel Brandt från Trollhättan, började göra musik ihop under tonåren. Till en början rörde det sig mest om remixer, sedan började de skriva egna låtar. Bland deras största hits återfinns "I wanna know" featuring Bea Miller, "So close" och "Keep you mine". I dag har de nått över 2,5 miljarder strömningar på sina låtar.

– En milstolpe var när vår första egna låt fick hundra miljoner streams på Spotify. Det var helt ofattbart att något som vi har skapat kunde bli så stort, berättar Tobias Danielsson.

Genombrottet: "En slump"

På den tiden gick Samuel Brandt fortfarande på gymnasiet, medan den två år äldre Tobias Danielsson hade flyttat till Stockholm.

– Att vi slog just internationellt var lite av en slump. Vi började med musik under gymnasiet och träffade då vår manager som bor i New York, så det blev mycket fokus på främst USA. Vår musik funkade bättre utomlands på ett annat sätt, säger Tobias Danielsson.

TT: Varför tror du att det är så?

– Vi fick många placeringar på stora listor som är fokuserade på främst USA, Kanada, Australien och Tyskland, som nu är våra toppländer. Vår musik passade väldigt bra på de scenerna.

Dock har Notd börjat märkas av mer och mer i Sverige, efter att Veronica Maggio-samarbetet "Occhi D'amore" har blivit en av sommarens stora hitlåtar.

– Det är många som lyssnar på vår svenska låt, och den har gått bra på topplistorna på Spotify, men det är inte som att vi blir igenkända på stan. Eftersom vi mer är producenter och inte sjunger, kopplar lyssnarna låten mer till Veronica Maggio, säger Samuel Brandt.

Släpper ny musik

Till hösten kommer de att vara förband vid Chainsmokers USA-spelningar, sedan blir det fler konserter utomlands.

– Vi jobbar med ny musik konstant och hoppas på att kunna släppa något inom en snar framtid. Vi kollar på att göra en ep, eller kanske ett album, säger Tobias Danielsson.

TT: Kan det bli någon Sverigeturné?

– Det hade alltid varit kul. Vi har inget planerat, men kanske nästa år om det finns tid, säger Danielsson.