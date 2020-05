Svensktoppen: Victor Leksell etta igen

Foto: Adam Ihse / TT

Veckans Svensktoppen kastas om, med nya placeringar för samtliga låtar. Victor Leksells "Svag" är tillbaka på förstaplatsen, och Mando Diao och Jubël är nykomlingar med "Själens skrubbsår" respektive "Someone".

1. (2) Victor Leksell: "Svag"

2. (5) Laleh: "Det kommer bli bra"

3. (4) Darin: "En säng av rosor"

4. (6) Miss Li: "Komplicerad"

5. (1) Smith & Thell: "Goliath"

6. (3) Dotter: "Bulletproof"

7. (9) Miriam Bryant: "Nån av oss"

8. (Ny) Jubël: "Someone"

9. (10) Miss Li: "Lev nu dö sen"

10. (Ny) Mandio Diao: "Själens skrubbsår"

Bubblare:

Sara Zacharias: "Bättre än du tror"

Vi håller ut: "Vi håller ut"

The Mamas: "Let it be"