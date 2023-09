"Taxi driver" inspiration för nya storserien

Från "Sagan om ringen: Maktens ringar" till "The Continental". Charlotte Brändström tar sig an ännu en storserie på Amazons strömningstjänst Prime Video. Serien i tre långfilmslånga avsnitt får premiär den 22 september. Svensk-franska Brändström regisserar det andra avsnittet.

Hotellet The Continental är basen för det stora brottssyndikat som Winston Scott (Colin Woodell) börjar bekämpa. I tv-serien är handlingen förlagd till ett nedskräpat och förfallet, närmast laglöst New York på 1970-talet.

Farlig stad

Inspirationen har varit "Taxi driver", men också klassiska New York-filmer från årtiondet som "French connection", "Death wish" och "Warriors".

Hjälpsam Gibson

Mycket av förhandssnacket kring "The Continental" har handlat om Mel Gibson som spelar Cormac, en sorts hänsynslös mellanchef i brottssyndikatet The High Table.

Fakta: Charlotte Brändström

Ålder: 64.

Född i Paris av svenska föräldrar, hennes pappa var chef på Handelsbanken.

Studerat vid American Film Institute i Los Angeles.

Har verkat främst i Frankrike sedan 1980-talet.

Regisserat i Sverige: några Johan Falk-filmer, tv-serien "Inte utan skuld" och Netflixthrillern "Den osannolika mördaren" om Skandiamannen med Robert Gustafsson i huvudrollen.

Internationellt: Tv-serierna "Sagan om ringen: Maktens ringar", "The consultant" och "The continental: From the world of John Wick", alla för Prime Video.