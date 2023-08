The Band-ledaren Robbie Robertson död

Spelade med Dylan

The Band räknas till en av rockens verkliga storheter och Robertson stod bakom många av bandets klassiska hits, som ”The weight”, “The shape I’m in” och “The night they drove Old Dixie down”.

Nya samarbeten

Kontakten med Scorsese blev också starten på ett nytt samarbete mellan musikern och filmmakaren. Robertson kom att jobba med många av Scorseses filmer, som “Casino”, ”Gangs of New York”, ”Shutter Island”. ”The wolf of Wall Street” och ”The Irishman”. Robertson arbetade även för Dreamworks Records med bland annat musiken till filmen ”Shrek”.

Omgiven av familjen

Tillsammans med de andra bandmedlemmarna valdes Robertson in till kanadensiska Music Hall of Fame 1989 och Rock and Roll Hall of Fame 1994. Robertsons historia med The Band skildrades i dokumentären "Once were brothers" från 2019.