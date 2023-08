The Chemical Brothers, som består av Tom Rowlands och Ed Simons, släpper ny skiva i höst. Arkivbild.

The Chemical Brothers, som består av Tom Rowlands och Ed Simons, släpper ny skiva i höst. Arkivbild. Foto: Jonathan Short/AP/TT

The Chemical Brothers släpper nytt. Den 8 september kommer "For that beautiful feeling", den brittiska elektroniska duons tionde studioalbum i ordningen.