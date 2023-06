THQ Nordics alla pc-skivor blir samlarexemplar

Samtidigt finns det en stark samlarkultur där en del spelare vill ha sina spel på skiva. THQ Nordic, som ägs av svenska Embracer, försöker att följa båda strömmarna. Framöver kommer THQ Nordics alla pc-titlar som släpps i fysisk form att göra det i en strikt begränsad upplaga. Det gäller spel som omgörningen av "Gothic", svenskutvecklade nyversionen av "Alone in the dark", liksom spel som "Trine 5", "Tempest rising", "Last train home" och "Wreckreation".