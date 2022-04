Tonårspunk med framtidstro

Album: Growing up

”Growing up” är vad The Linda Lindas gör och sjunger om. Gitarristerna Bela Salazar och Lucia de la Garza är 17 och 15 år, basisten Eloise Wong 14 och trummisen Mila de la Garza 11. De delar på sång och låtskrivande och den försåtligt enkla punkrocken är proppad med popkrokar och referenser till mer än riot grrrls, The Stooges och Shonen Knife. I ”Cuántas veces” hörs bossanova. Tio korta låtar avhandlar ämnen som utanförskap, systerskap och Salazars katt.

Rättmätigt arga ”Racist sexist boy” gav dem ett viralt genombrott för ett år sedan. ”Oh” är briljant i sin enkelhet, med text om våndan av att det blir fel att säga ifrån men lika fel att inte göra det. Orden i ”Remember” känns också rätt: ”Maybe tomorrow will be bigger, better, bolder”.