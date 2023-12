TV: Barnvagnsmaffian besökte buren – 69 barnvagnar tog över Kärlekens torg

Under tisdagsförmiddagen tågade Barnvagnsmaffian in på Stortorget. Alexandra Pull Björmsjö, Emma Cook och Johanna Videpil, som startat upp promenadgruppen, fick komma in i glasburen och prata om sitt engagemang med programledarna Linnéa Wikblad och Sofia Dahlén.