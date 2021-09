Warrens signatur har bleknat

Album: Diane Warren: The cave sessions, vol.1

Det samarbetstäta upplägget till trots så bär projektet Warrens tydliga signatur. Flera ballader och romantiska stämningar, med inslag av R&B och latin pop. Tryggt, stabilt och helt enligt mallen, men snabbt blir det också tydligt att hennes signatur inte längre känns särskilt spännande. Av de sammanlagt femton spåren är det bara ”Where is your heart”, ”Drink you away” och den avslutande ”Blessings” som faktiskt sticker ut och når fram.