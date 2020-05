Foto: Adam Ihse/TT

Way Out West ställer in, rapporterar Dagens Nyheter. I stället siktar Göteborgsfestivalen på en ny upplaga 2021.

– Det är en tudelad känsla. Å ena sidan känns det skönt att äntligen kunna ta ett beslut. Å andra sidan är det så klart jättetrist, Way Out West är ju vårt flaggskepp, säger Ola Broquist, arrangör på Luger, till tidningen.

I år hade festivalen bokat artister som Robyn, The Strokes och Bon Iver. I ett pressmeddelande uppger arrangören att de inom kort kommer de att släppa de första bokningarna till 2021 års upplaga, som både kommer att bestå av artister från 2020 års bokningar och nya akter.

Ola Broqust berättar för DN att de ekonomiska konsekvenserna av att ställa in festivalen blir stora.

– Det är ett väldigt tufft år för oss. Inte bara för Way Out West, utan för hela Luger. Vi kommer inte att gå omkull, men de ekonomiska effekterna kommer att märkas under många år framöver, säger han.

Årets festivalbiljetter kommer att gälla för nästa år, men biljettköparna får även möjlighet till återbetalning.

Way Out West 2021 äger rum mellan den 12 och den 14 augusti.