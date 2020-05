Will Ferrell släpper inofficiell Eurovisionlåt

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Will Ferrells kommande Eurovision-komedi "Eurovision Song Contest: The story of fire saga" har fått både ett premiärdatum och en trailer i musikvideoformat.

I videon syns hur Will Ferrell och Rachel McAdams, i rollerna som den påhittade duon Lars Erickssong och Sigrit Ericksdottir, på klassiskt Eurovisionmanér och i tveksam mundering framför bidraget "Volcano man", med Islands karga landskap som kuliss.

Låten har skrivits av svenskarna Christian Persson och Gustaf Holter, och finns även som singel på Spotify.

Manus till den kommande filmen, som kort och gott handlar om två islänningar som får äran att representera landet i Eurovision, har skrivits av Will Ferrell själv. Han har tidigare erkänt att han länge varit ett stort fan av Eurovision och att han har följt tv-sändningarna varje år sedan hans svenska fru, Viveca Paulin, introducerade honom för musiktävlingen för 20 år sedan.

Förutom Will Ferrell och Rachel McAdams medverkar även skådespelare som Pierce Brosnan och Demi Lovato i filmen, som får premiär på Netflix den 26 juni.