2024 måste bli mobiliseringens år

Dagen före julafton återgavs källor inom västerländsk underrättelsetjänst som menade att Ryssland planerar ett bredare angrepp på Europa under den så kallade transitionsperioden i USA. Alltså de tre månader från presidentvalet i november tills den nye (?) presidenten svärs in i början av januari. Ryssland räknar med att USA förvisso bistår Europa men att reaktionen kommer då att vara långsammare än under andra tidsrymder.

”There is only one language that Russia understands, and that is one of a strong military”, säger Martin Wijmen, och det vet vi i Sverige sedan länge. Men vi har negligerat det och det kan vi inte göra längre.