Amnesti vore kris

Coronakrisen skall inte utnyttjas till att ge ensamkommande amnesti.

Till slut, efter veckor av debattartiklar på temat, har ett riksdagspartis företrädare uttalat att ensamkommande som omfattas av gymnasielagen skall få nya spelregler på grund av Coronakrisen. Det var inte oväntat, varken att ropen från religiösa samfund och liknande organisationer till slut skulle hörsammas eller att det skulle bli Centerpartiets migrationspolitiska talesperson som förde fram förslaget.

Foto: Johan Nilsson/TT

Det är inte svårt att konstatera att en medicinsk och ekonomisk kris är ett synnerligen dåligt valt tillfälle att sträcka ut förmåner till icke-medborgare. De arbetstillfällen som finns kvar skall förstås främst finnas tillgängliga för människor som har rätt att vistas i landet. Det är märkligt att se folkvalda representanter som just nu arbetar intensivt med att navigera landet genom denna kris uttrycka att den borde vara skäl till flyktingamnesti.

Förra veckan gav Dagens Nyheters ledarredaktion sin syn på saken. Man är för en amnesti för de cirka 7 500 unga som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Argumentet är helt enkelt att många jobb försvunnit till följd av Coronakrisen. Och det är svårt att hitta någon som kan komma med mer än så. Den plötsliga inbromsningen i ekonomin borde innebära ytterligare en eftergift för en grupp som redan fått en osannolik särbehandling.

Ledaren från Dagens Nyheter är intressant främst för att den följer upp sitt bärande argument med ord om att det förstås inte är så här det skall gå till, att politiker inte kan hålla på så här i längden: nästa gång blir det baske mig ingen amnesti!

Det är ord som hämtade ur en beroendes mun. Nästa gång skall jag stå emot. Nästa gång skall jag vara stark.

En av poängerna med en representativ demokrati och rättstat är att svaga människor får hjälp i sitt beslutsfattande. Lagar och principer har arbetats fram under hundratals år och är, tillsammans med andra institutioner, frammejslade just för att hjälpa människor att övervinna sig själva och istället klara av att upprätthålla något större. I detta fall handlar det om rätten med stort r. Gymnasielagen är orättfärdig. Den särbehandlar människor på ett sätt som inte skall förekomma i en rättstat, den gräver bakvägar in i medborgarskapet och urholkar det.

Det Dagens Nyheter verkar missa är att man redan nu har möjligheten att leva upp till sina principer. Genom att inte öppna för en amnesti avstår man från att skapa ett mönster som leder till att människor sätter sina liv på paus under många år i förhoppning om att ett nej skall bli till ett ja, bara pressen blir för stor.

Det råder ingen tvekan om att gruppen som omfattas av gymnasielagen har det svårt. Men de har inte skyddsskäl, de har fått avslag på sin asylansökan. Klarar man som politiker inte av att ge tuffa besked för att skydda samhällets överenskommelser bör man ägna sig åt något annat. Det är uppenbart att viljan att ge ytterligare en chans vänts till något som sårar och plågar istället för något som hjälper. Det är den lärdomen som våra folkvalda behöver ta med sig av detta: goda avsikter är inte nog.