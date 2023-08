Andrew Tate är värd en reflektion

Andrew Tate var under något tillfälle världens mest googlade person så man får i alla händelser utgå från att han är skicklig på något, vad det nu är. I svenska medier har han rollen av det suddiga monstret i valfri skräckfilm.

Direkt stötande är hur han skrutit med sin talang att först få kvinnor att bli kära i honom och sedan manövrera in dem i sin porrverksamhet. Men det är egentligen inte det som gjort honom så pass känd och kontroversiell. Det är hans återkommande och högljudda budskap kring könsroller. Jämställdhet i modern feministisk mening är honom främmande och förkastlig. Kvinnan skall underkasta sig mannen och fram till äktenskapet gör hon klokt i att vara så kysk som möjligt.

Mannen för sin del måste ta sig i kragen och anstränga sig. Både i gymmet och ute i det hårda livet. Han bör stoiskt uthärda alla motgångar och målmedvetet hålla sig i täten av all konkurrens kring status och framför allt pengar. Han skall sträva efter att bli ”top G”, toppgangstern. Med mindre än så blir det inga kvinnor för dessa attraheras enbart av framgång.

Sett genom den linsen blir Tates opinionsframgångar mer förståeliga. Liksom även Jordan B Petersons, som ju också slagit an en sträng bland unga vilsna män men på ett kultiverat och fruktbart sätt.

Redan tidigare var det känt att Tate inte bara manipulerat kvinnor utan även attackerat dem fysiskt, ett sådant tillfälle finns filmat. Men från rättegången läckte också en textdialog mellan Tate och andra i hans krets där de diskuterar handhavandet av en ung kvinna som fastnat i deras nät. Hon är ensam, utan pengar och söker förtvivlat tillmötesgå sin nya kärlek Andrew Tate. Under den utstuderade press Tate utsätter henne för pendlar han mellan sociopati och ondskefullhet.

Men det tas inte in av Tates tillskyndare. De vägrar erkänna faktum och tillskriver allt sådant illvilliga maktstrukturer, vilket brukar vara ett osvikligt tecken på miljöer där saker inte riktigt står rätt till.

Lojaliteten med Tate kan förstås i mycket avfärdas som pöbelläte. Men att bara dra ett streck där är att göra det lätt för sig. Bland all hans åsiktsbråte ligger fortfarande de där enskildheterna av ämnen som har att göra med yngre mäns vanmakt och bränner. Få vill ta i det. Bland alla populära makt- och förtryckaranalyser finns ingen modell för att härbärgera just den gruppen. De passar inte in.