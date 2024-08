Avtalet som avgör i Danmark

Avtalet handlar om hur mycket Danmark skall betala till Sverige som kompensation för att man får skatteintäkterna för de cirka femtontusen skåningar som arbetar i Köpenhamnsområdet. Under många år var beskattningsrätten en vinstaffär för Danmark. Man gick ungefär tvåhundra miljoner kronor plus per år i växlingen mellan länderna. En beräkning visar att Sverige skulle få in drygt en miljard mer per år till statskassan om pendlarna beskattades i landet de bor i istället för landet de arbetar i. Men den effekten skulle sannolikt avta om människor anpassade sin boendeort efter det.