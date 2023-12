Bebisar har blivit ovanliga

Redan i våras slog Statistiska centralbyrån larm om att det fötts ovanligt få barn under årets första kvartal. I november återkom man och meddelade att de tre första kvartalen resulterat i det lägsta barnafödandet på femtio år. Och kvartal fyra drar regelbundet ned den summerade fruktsamheten för året. Det lär sluta med att Sverige för första gången någonsin hamnar under ett och en halvt barn per kvinna.