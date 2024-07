Billström kantrar om Palestina

Det skulle allt se ut. En propalestinsk manifestation låter snällt och oskyldigt men det är inte vad Sverige eller för den delen västvärlden har sett de senaste månaderna. Det som från början var försiktigt hållna maningar till fred mellan parterna har gradvis förråats till att idag kantra mot rena rama Hamasstödet samtidigt som den antisemitiska ramsan ”From the river to the sea” har normaliserats. Billström vet ju detta. Den där teoretiska manifestationen han kan tänka sig att vara med på är ingen abstrakt tankelek utan en del av ett reellt och obehagligt mönster.

Billströms svar, såvida han inte vill rubba den svenska positionen i en komplex och känslig konflikt, borde ha varit att han av respekt för det ömtåliga läget inte vill uppträda på vare sig det ena eller andra sidans manifestationer utan driva svensk linje i andra former. Nu ger han förstås ”From the river to the sea”- utroparna råg i ryggen. Och han gör sig sårbar för en eventuellt uttalad förväntan om han skall acceptera inbjudningar till olika palestinska demonstrationer.