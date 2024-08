Brudöverlämning hör inte hemma i Svenska kyrkan

Barometern tar upp kronprinsessan Victorias vigsel som exempel. Problemet är bara att det är helt felaktiga uppgifter. Kronprinsessan blev inte ledd av sin far till altaret. Dåvarande ärkebiskopen sa nämligen nej. Kronprinsessan blev inledd i kyrkan av sin far till altargången. Därifrån gick paret tillsammans fram till altaret. Däremot har Barometern såklart rätt i att varken kronprinsessan eller andra vigselpar rimligtvis tänker att brudöverlämning betyder att man tycker att bruden är omyndig. Men det går inte att komma ifrån att det är just detta som brudöverlämning symboliserar. Det är därför som så många präster i Svenska kyrkan säger nej till brudöverlämning vid vigsel. Som motionen lyder: