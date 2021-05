Centern behöver till slut dagtinga

Under fredagen presenterade Centerpartiet sin så kallade Framtidsagenda och en förändrad grafisk profil. Såväl agendan som pressträffen med Annie Lööf och Michael Arthursson präglades, likt mycket från Centern numera, av ett påtryckande dubbelspråk som med ett upprepande av diverse orealistiska fraser ter sig som försök till ren ordmagi.

Upprepar man något tillräckligt många gånger blir det till slut sant. Åtminstone om man frågar en reklammakare. Ett ”självständigt, borgerligt, liberalt parti i mitten” var Annie Lööfs mantra under dagen. Något år till hoppas de kunna hålla kvar illusionen om att de inte gjort sig beroende av Socialdemokraterna och andra vänsterpartier för att få inflytande i politiken. Åtminstone fram tills räknandet av röster är över då en ny regeringsbildning börjar förhandlas.

Med Framtidsagendan målar de med breda penseldrag upp förhoppningar om politiken det kommande decenniet. Tidigare dokument som utgått från Alliansens existens hamnar i papperskorgen. Nu spelar man istället för ett lag som saknar borgerliga förtecken, men det vill man inte säga rakt ut. Kanske är det för att många av partiets medlemmar och sympatisörer faktiskt är obekväma med att räknas in i det socialdemokratiska regeringsunderlaget. Eller kanske den självupptagna partiledningen bara råkat missa det och helt enkelt försöker spela svårfångad.

Hur de liberala idéerna och fraserna som togs in under Maud Olofssons tid som partiledare överlever i det nya sällskapet återstår att se. Liberalismen ansågs tidigare utgöra ett ideologiskt bålverk mot socialismen. Missnöjet med Olof Johanssons samarbete med Socialdemokraterna på nittiotalet är nu bortglömt. Nu är man istället på väg tillbaka in i den socialdemokratiska fållan.