Coronasommar

En första undersökning bland företagen i länet visar på hur och var Coronasmittan drabbar ekonomin.

Coronasmittan börjar ta fart i Kronoberg. Rapporter om smittad personal inom vård och omsorg har blivit återkommande. Regionen meddelade i går att ingen dött av smittan under helgen, vilket nu ses som en lättnad. Det är perspektivförskjutning som gått snabbt. Man räknar med att länet kommer att nå en topp i antalet smittade fram emot sommaren, alltså senare än storstadsregionerna.

Det är inte enbart en fördel med att ligga efter i utvecklingen. Visst får man lite framförhållning och förvarning som innebär att man kan förbereda sig bättre. Samtidigt har många i Kronoberg varit snabba med att ta till sig av de rekommendationer som kom redan i mars. Det vore inte förvånande om många nu efter långa veckor av begränsningar i vardagslivet inte orkar hålla uppe sin beredskap. En ökad smittspridning kan förvärras av att människor nötts ned.

Att Kronoberg ligger lite efter i smittspridningen syns också på ekonomin. Svenskt Näringsliv presenterade i går resultatet av en enkätundersökning bland företagare. Där syntes klart och tydligt att stämningen är bättre här än i andra delar av landet: i Kronoberg angav klart färre att verksamheten går sämre än för sex månader sedan.

Foto: Fotograf Mats Samuelsson

Samtidigt visade undersökningen hur hårt Coronakrisen slår mot tjänstesektorn, handel och besöksnäring. I dessa branscher produceras inte varor som kan läggas på lager, när efterfrågan försvinner minskar omsättningen direkt. I Sverige var nio av tio som varslats under mars och april verksamma inom privat tjänstesektor. Även i vårt län är dessa sektorer hårdast drabbade. Något som mildrar slaget mot just denna region är att industrin är en förhållandevis stor del av ekonomin. Med tanke på att Coronakrisen är global lär även exportföretag att bromsa in vad det lider. Enligt beräkningar slår den effekten till från och med juli.

Hittills har över fyrtiotusen företag fått ekonomiskt stöd från staten, sammanlagt innebär det att över fyrahundratusen anställningar givits bättre förutsättningar för att genomleva krisen. Det är värt mycket om jobben kan räddas i detta skede. Annars riskerar kostnaderna ganska snart att landa hos kommunerna som redan är hårt prövade ekonomiskt. Strax före Coronakrisen föreslog regeringens utredare att man skulle genomföra en skuldsanering av kommunerna genom att låta staten ta lån.

Den ökade belåningen lär bli av, men utan att kommunernas skulder minskas. Det är svårt att se någon annan lösning än en kraftigt ökad statsskuld för att hålla igång företag och anställningar. Svenskt Näringsliv förordar detta med hänvisning till den svenska statens jämförelsevis låga belåning. Och med tanke på de svenska hushållens anmärkningsvärt höga belåning lär det bli svårt att göra något annat.

Uthållighet och överlevnad är begrepp som man inte brukar koppla till sommaren, men i år ser det ut att bli så i Sverige och Kronoberg.