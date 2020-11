Danskt lagbrott för laget

Minknärningen har haft en tuff höst. I somras upptäcktes att Coronaviruset fanns bland djurbesättningar i Nederländerna, tidigare i höstas uppdagades att det hos danska uppfödare fanns en mutation av viruset. De vacciner som just nu utvecklas är inte anpassade för att verka mot den typen av nya mutationer. Smittan hotade alltså att runda den enorma ansträngning som några av världens skarpaste hjärnor vigt sig åt sedan förra vintern.

Trots att man visste om att man hade lagen på sin sida beslöt den danska regeringen att tvinga minkfarmarna att avliva sina djur. Förklaringen till detta är att en departementschef avstod från att meddela ansvariga ministrar, bland annat statsministern Mette Fredrikssen, om att man saknade lagstöd. Statsministern ville inte kännas vid att hon gjort något fel som inte stoppade beslutet så fort hon fick veta att man inte hade rätt. Man kom fram till en ersättning om trettio danska kronor per djur med målet att samtliga fjorton miljoner djur skulle avlivas. Igår kom beskedet om att den hotande mutationen med stor sannolikhet är utrotad.

Pälsnäringen är van vid att hålla låg profil. Decennier av trakasserier och övergrepp från djurrättsextremister har lärt de verksamma att det är bäst att inte synas. Smittspridningen har redan lett till hätska rop om att näringen måste förbjudas. Det är något som i sig bidrar till att öka insatserna i situationen. Det som behövs nu är en fortsatt kontroll och övervakning från Statens veterinärmedicinska anstalt och en hållbar rapportering. Pälsnäringen behöver inte mer stigmatisering just nu.

Händelserna i Danmark visar på hur snabbt självklarheter som äganderätt och självbestämmande kan tas ifrån en. Statsministern tillfrågades om varför hon inte stoppade det olagliga beslutet när hon fick kännedom om det valde hon att misstänkliggöra journalisten som ställde frågan: ”Egentligt er det ejendommeligt, at man kan blive ved at med at stille det spørgsmål, når det handler om danskernes sundhed.” Sådan handlingskraft har många efterfrågat här men bygger på en hårt driven kollektivism.