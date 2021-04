Därför tonas sakpolitiken ned i debatten

Den politiska debattens färdriktning under de senaste veckorna där statsminister Stefan Löfven fokuserat på oppositionens demokratiska ”legitimitet” kan verka förvånande. Historiskt har Socialdemokraterna haft det som kallas sakägarskap i avgörande politiska frågor. Särskilt de som väger tungt under en pandemi, såsom sjukvård och välfärd.

När det gäller lag och ordning är det som sades på seminariet under dymmelonsdagen ett ”hemmaplansområde” för Moderaterna även om regeringen under tidsperioden lämnat den mer radikala kriminalpolitik som präglade Socialdemokraterna under 1990-talet. Forskarna talar om en ”dramatisk ökning” av frågans vikt i väljarkåren.