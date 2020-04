Den nya polisen är här

Den historiskt stora polisinsatsen som just nu pågår i Växjö är ett resultat av den nya polisorganisationen, och något vi lär få vänja oss vid.

För fem år sedan ombildades polismyndigheten, det var den största omorganisationen i myndighetsvärlden på lång tid och förväntningarna var väldigt höga. Det blev en turbulent tid, inte bara på grund av samhällsläget, utan på grund av att organisationen till en början stapplade.

Foto: Lars-Göran Rydqvist

För Kronoberg innebar förändringen att polisområdesgränser gjordes om och att larmcentralen flyttades till Malmö. Detta gjorde det mycket svårt att få en bild av hur polisbemanningen i länet såg ut. Mycket tydde på att den var uppseendeväckande låg, särskilt i förhållanden till den problembild som fanns. Att larmcentralen flyttades var också oroande, det tar tid för personal som inte har kännedom om en bygd att sätta sig in i den lokala geografin och de uttryck som stressade människor använder för att beskriva var de är eller var något har hänt.

Med tanke på att den nya polisorganisationen var tänkt att leda till bättre lokal förankring såg omorganisationen inte ut att bli bra. Statskontoret kom 2018 med en slutrapport om hur omorganisationen landat där man noterar små förbättringar i verksamheten generellt men också att förtroendet för polisens lokala verksamhet minskat.

Det är för tidigt för att säga hur operation Försommar som just nu pågår i Växjö kommer att påverka detta förtroende. Men tittar man på operation Rimfrost som under en längre tid pågått i Malmö så finns goda chanser för att kriminellas handlingsutrymme skall kunna begränsas. Det är i sig en viktig signal, främst till människorna som bor i de berörda områdena. Det är svårt att uppfostra barn och unga, men det är ännu svårare att göra det i en miljö där man dagligen får se att brott lönar sig. Under första dagen av insatsen i Växjö stoppades två narkotikapåverkade bilister, en person greps misstänkt för grovt vapenbrott och penningtvätt och en mängd narkotika togs i beslag. Det ger en bild av den typ av livsstil som finns insprängd i området.

Denna typ av stora, riktade insatser kommer att vara en del av polisens arbete under lång tid framöver. Det är ett resultat av hur samhället utvecklats, där segregation gjort att vissa områden måste punktmarkeras. Det var också för att kunna samla sig till den här typen av operationer som polisen genomgick sin omorganisation. Med Rimfrost och Försommar bygger man upp värdefulla erfarenheter.

Men förr eller senare kommer denna typ av insatser att ifrågasättas. Sverige är ett land där polisens arbete för att upprätthålla lag och ordning skapar politiska konflikter. Den relativt tydliga segregationen innebär att det, för den som vill, är lätt att plocka poäng på att tala om stigmatisering och fördomar när polisen förstärker närvaron. Det är inte svårt att göra sig till talesperson för den typen av argument. Svårare verkar vara att lyssna till de som tvingas leva med att en högljudd lyxbil stjäl barnens uppmärksamhet från skolböckerna, eller att kriminella mutar in delar av gemensamma ytor som sina.