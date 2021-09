Den totala skolgången

Förslagen har en sak gemensam: barn betraktas som samhällets i första hand och föräldrarnas i andra hand. Fritidsverksamhet skall bli en rättighet för barnen och inte längre vara en tjänst som hänger ihop med föräldrars behov. Sommarlovet skall kortas ned, med hänvisning till att barn som far illa mår sämre under långa lov. Och den allmänna förskolan skall gälla från två års ålder. Dessutom skall alla barn ges en förskoleplacering från tvåårsdagen, man kommer som förälder behöva säga nej till denna för att slippa. Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh uttalade i samband med att förslagen presenterades att man ”helst [vill få in] alla barn i förskoleverksamheten från två år”. Varför är det ett politiskt mål?