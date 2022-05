Desarmerad valdag

Men inte mer imponerande än Ulf Kristerssons gärning. Redan i mars varslade han om att Moderaterna kommer att göra Nato-medlemskapet till en valfråga om inte Socialdemokraterna löste frågan innan dess. Det hade med stor sannolikhet lett till en svår förlust i höstens val. Liksom S-företrädare nu talar om att Sverige kommer kunna prägla försvarssamarbetet inifrån, har man ett bättre utgångsläge för sin politik om man inte går in i en valrörelse med stora delar av befolkningen emot sig. Det är nämligen mycket svårt att förklara poängen i att stå utanför samtidigt som försvarets kapacitet är begränsad.

Statsminister Andersson förklarade också under måndagen att en proposition läggs fram för att ordna ett par detaljer så att EU-länder på snabbast möjliga vis kan bistå Sverige vid ett väpnat angrepp. Denna åtgärd är tveklöst ett resultat av de många möten med världsledare som varit under våren. Sverige kommer inte att stå utan stöd under ansökningsperioden.