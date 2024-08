Det är konservativt att minnas

I Stockholm pågår just nu Pridefestivalen, landets största och för övrigt en av våra bästa indikatorer på hur Stockholmscentrerad politik och media är. Andra städer och kommuner har haft sina pride-evenemang under andra veckor men Stockholms blir en nationell angelägenhet genom Stockholmsfixeringen.

Det låter ju väldigt skönt att vara konservativ då, att inte oroa sig över hur saker utvecklas. Problemet för Lindéns konservatism är väl bara det där med minnet. Att många minns hur kampanjen för att etablera ordet hen gick till. Startskottet var barnboken Kivi och monsterhunden som publicerades 2012 och fick strålande recensioner. Med ökad spridning i media vände till slut från början skeptiska språkvårdande institutioner och skrev in ordet i den officiella svenskan.

Det är just den sortens splittring som en del anser är olämplig för en statlig myndighet och särskilt då en som just nu försöker fokusera alla sina resurser på målet att försvara landet i sin helhet. Kanske finns det fler hen-användare än hen-förnekare att rekrytera för att nå det målet. Men poängen är att man kan få båda genom att inte ge sig in i kulturkriget.