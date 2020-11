Effektiv uppvigling

Samma dag som tre personer mördades under en gudstjänst i franska Nice författade talespersonen för FN-organet UNAOC en skrivelse i New York. Skrivelsen manar till ”mutual respect of all religions and beliefs”, ömsesidig respekt mellan alla religioner och övertygelser, och lägger stor vikt vid FN:s arbete mot hatbrott i form av åsiktsuttryck (hate speech).