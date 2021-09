En förlorare ser ut att vinna i Norge

På paradgatan Karl Johan står valstugorna på rad och partifunktionärer gör sitt bästa för att in i det sista nå de osäkra väljarna inför dagens Stortingsval.

Dessutom understryker Knut Heidar att röstandet också varit och i viss mån fortfarande är nära förknippat med det norska nationsbygget. Under unionstiden med Sverige var Stortinget en symbol för självständighetskampen medan slottet symboliserade det ”svenska”. Valhandlingen fick därför ett särskilt värde i den norska tämligen liberala nationalismen precis som språket och den starka legitimitet som monarkin fick efter det att kungen blev vald av folket.

Som Knut Heidar framhåller har Fremskrittspartiet försökt lyfta in invandringsfrågan i valrörelsen utan att lyckas. Och när jag samtalar med höga Høyreföreträdare framhåller de att Oslo visserligen drabbats ”flera skjutningar”. Fast när jag frågar mer visar det sig att de menar under en period av flera månader. Inte flera skjutningar per dag, som i Sverige.