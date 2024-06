En historisk satsning på rättsväsendet

Under torsdagen höll regeringen en pressträff om ett nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. På plats var Paulina Brandberg (M), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Gunnar Strömmer (M), justitieminister och Acko Ankarberg (KD), sjukvårdsminister. Under träffen lyftes den extrema ökningen av våld mot kvinnor under början av 2024, där det skedde tolv misstänkta kvinnomord på tre månader.