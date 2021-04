En skönmålning av pandemin

Som Sveriges Radios granskning (13/4) visar underdrevs smittspridningen under en kritisk period i början av den andra vågen. Under hösten lättade regeringen på restriktionerna. Det var under en period när statsepidemiolog Anders Tegnell påstod att den snabbt ökande smittspridningen var ”liten försiktig ökning”. Även om smittan ökade ansågs den inte vara tillräckligt farlig för att leda till några vidare åtgärder. Istället höjde man antalet som fick delta i evenemang.