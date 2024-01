Enighet och solidaritet ger styrka

Anderssons understrykande av försvarsindustrins betydelse som militärt verktyg är också en återgång till en traditionell S-linje. Under de rödgröna regeringsåren hanterades istället försvarsindustrin i varje fall i retoriken återkommande som ett problem. Exporten fick inte tillräckligt stöd och investerare följde efter de politiska signalerna och förklarade branschen för icke-hållbar. Ett annat tecken på S-omsvängningen är hur Andersson understryker att det var hennes regering som lämnade in ansökan om Natomedlemskap, som om inte hennes parti benhårt motsatt sig medlemskapet i försvarsalliansen under år.