Ett samtal med Israel betyder så mycket

Under åren har denna attityd lett till att känslorna för Israel är betydligt svalare i Sverige än i vår närhet. Statsvetaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet har i sin forskning visat att det svenska enorma fokuset på Israel-Palestina konflikten har förstärkt bilden av Israel som ett hot mot världsfreden.

Det vittnar också om att fler har en läxa att göra. Relationerna mellan Svenska kyrkan och Israel tycks vara begravda i döda havet. Detta trots att Svenska kyrkan bär på ett historiskt arv av engagemang för ”Det heliga landet”. Goda relationer med dubbelt utsatta palestinska kristna som lever under ockupation och islamism borde på intet sätt utesluta vänskapliga förbindelser med Israel.

Steg för steg har UD efter Wallström lyckats att förbättra relationerna med Israel. Regeringsskiftet i Jerusalem, spelar också in. Att regeringen arrangerar en stor konferens i Malmö - annars känt för ett judiskt exodus - under oktober till hågkomst för Förintelsen spelar säkert också in.