Fjällnära skog förvaltas redan

Arbetet för att lösa in femhundratusen hektar skog inleddes igår. Miljöminister Per Bolund meddelade på en pressträff att man i budgeten för 2022 föreslår att drygt två miljarder kronor skall gå till att börja köpa in den fjällnära skog som regeringen tagit sikte på. Den ägs och brukas just nu av olika privata aktörer däribland många privatpersoner.