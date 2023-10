Folkhälsomyndigheten är inte Naturvårdsverket

Än märkligare framstår situationen när det senare visar sig att annan personal känt obehag just på grund av aktivism som de utsatts för på myndigheten. Arbetsvärlden skriver om hur ökända Extinction Rebellion vid upprepade tillfällen har tagit sin in på flera myndigheter, bland annat just Folkhälsomyndigheten, för att genomföra aktioner. Deras medlemmar har bland annat varit inne i receptionen och rökt, samt i personalens matsal med trängsel och störande högtalare.