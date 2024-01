Från #vikräver till artisternas B-lag

Så det är som förväntat. Förutom att det är tunt med just kändisar. Det är folk som uppträder på något sätt, men knappast kändisar.

Man kan undra varför? Dessa brukar inte försumma ett tillfälle att posera i upprop apropå sådant de inte vet så mycket om. Men det finns en krass anledning. De gjorde faktiskt det i höstas, under den stolta parollen #vikräver. 150-talet något mer namnkunniga ”personligheter” som Veronica Maggio, Pernilla Wahlgren och Stellan Skarsgård skrev under i stort sett samma sak som det de nu 1005 figurerna producerat, förutom just kopplingen till Eurovision.