Fritt och rätt tänkt av Linnéuniversitetet

Esaiassons kritik träffade många, men nog inte Linnéuniversitetet. På forskningsområdet socialt arbete har kvalificerade studier av gängkriminalitet - och dess orsaker - skett under senare år under ledning av bland annat professor Torbjörn Forkby. Och när Linnéuniversitetet nu lämnat in ett ”inspel” till regeringen inför detta års stora forskningsproposition nämns forskning om brott och brottets orsaker som ett profilerat område. Det konstateras också att det i ”dagsläget sker förvånansvärt lite forskning på dessa områden”. Esaiasson hade uppenbarligen inte fel.