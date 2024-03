Fyra skäl för kronobergare att rösta i EU-valet

Det handlar inte bara om de projektpengar som varje år regnar över länet och styr satsningar. De formar Kronoberg på ett direkt sätt och därför bör man gå och rösta. Under 2023 beviljades ungefär sexton miljoner kronor till projekt i länet och under mandatperioden har totalsumman per år varit likartad. Vad Kronobergarna fått se för resultat av dessa projektpengar är en annan fråga.