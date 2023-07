Gör superpotatisen laglig

Den nobelprisade gensaxen CRISPR-Cas9, som kan redigera egenskaper i DNA:t hos exempelvis potatis, beskrivs som en revolution för livsmedelsproduktionen. Grödorna kan bli resistenta mot specifika sjukdomar eller bära bättre avkastning även under torka eller dylikt. Ett sätt att väldigt träffsäkert ändra en växt under kontrollerade former.

All förädling handlar om mutationer. Den klassiska växtförädlingen tar ofta många år, kemikalier eller strålning, och många misslyckanden innan en önskad egenskap sållas fram och kan förökas. Processen kan innebära att även oönskade egenskaper smyger sig in utan att det upptäcks för att sedan i värsta fall spridas okontrollerat i naturen. Den gamla varianten av GMO för in främmande DNA i cellen och kan också innebära oväntade sidoeffekter. Genredigering med hjälp av crispr är till skillnad från de andra metoderna säkrare och mer precis. Här går man in och redigerar just den egenskap man vill ändra, inget annat.