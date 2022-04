Har regeringen någon politikutveckling?

Frågan är efter gårdagens presskonferens befogad. Saken gällde att ta fram en kraftfull reaktion på de upplopp som under påskhelgen skakade landet. Den dansk-svenske rabulisten Rasmus Paludan hade fått tillstånd att bränna koranen och de upplopp som polisen mötte som svar var några av de mest våldsamma på många år.

Men även oppositionen är en återkommande inspirationskälla. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan lagt fram förslag på hur arbetskraftsinvandringen till enkla arbeten kan begränsas. Och statsministerns tal om att införa en aktivitetsplikt för vuxna som tar emot ekonomiskt bistånd är redan verklighet i en rad Moderatledda kommuner. I Växjö är lösningen känd som Växjölöftet och har varit en fungerande del av verksamheten under ganska många år nu. Det är minst sagt imponerande att Växjömoderaterna får ett sådan genomslag att en socialdemokratisk statsminister uttalar att deras hemmasnickrade lösning skall bli en nationell åtgärd.

Men det är så här regeringen har arbetat under mandatperioden. Bra förslag från oppositionen lyfts in på regeringskansliet och får ny avsändaradress. För trots hård kamp om verklighetsbilden verkar regering och opposition sällan ha varit så eniga som när saken rör att bryta kriminaliteten och lösa integrationen av nyanlända i utanförskap. Det har gett de gångna åren en märklig politisk dynamik där oppositionen ofta godkänner regeringens propositioner (eftersom de en gång var deras egna) och istället försöker mana på regeringen att se längre fram än man gör just nu. För den där adressändringen tar nämligen lite tid, självklart delvis på grund av utredningsförfarandet men det verkar finnas annan hantering som också tar tid.