Helveteslågor över Afghanistan

Nu sänker sig molnen. Talibanerna tar i rasande takt över landet och idag är ungefär fyra tredjedelar av territoriet under deras kontroll. I städer och byar är människor utelämnade åt en terror som knappt låter sig beskrivas i ord. En ny flyktingvåg är i vardande.

Landets situation och moderna historia är av ett så pass mörkt slag att det uppfordrar till reflektion av ett slag som må utmana vår syn på hur världssamfundet normalt fungerar. Vi ser, helt riktigt, staters suveränitet och autonomi som utgångspunkt för legitima internationella relationer. Men är det dags att tänka sig undantag från den regeln? Dags att tänka den obekväma tanken att det finns länder som är så brustna att de inte kan ta ansvar för sitt eget öde, åtminstone inte under överskådlig framtid?

Förr eller senare kommer någon aktör sannolikt känna sig tvingad att gå in i Afghanistan. Frågan är bara under vilka former och hur mycket av helveteslågor som hunnit svepa fram och tillbaka över landet till dess. Ju förr världssamfundet lyckas orientera sig emot en civiliserad gemensam ansträngning desto bättre.