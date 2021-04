Hemarbete får oss att tappa stilen

Fler röster höjs för att värna åtminstone mäns (kvinnor håller i princip alltid stilen) klädmedvetande även när vi nått ljuset i slutet av tunneln och alla coronarestriktioner är över. Journalisten Robert Armstrong satte igång något när han i somras skrev i Financial Times under titeln ”we will dress up again”. Han såg förfallet bland alla män men menade trotsigt att det gällde att göra motstånd. Åtminstone han tänkte i alla fall träda ut ur alla coronanedstängningar med nyputsade skor och uppmanade alla andra att göra detsamma när det väl blir dags.