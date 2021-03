Hög tid för kroppsvisitering

Men handlar det verkligen om det? Är det en ”väldigt kraftfull tvångsåtgärd” att en polis vänder ut och in på jackan och kollar fickorna på en person i yngre tonåren eller ännu yngre om man misstänker att denne gömmer knark eller vapen? Det beror helt på vilket perspektiv man har. Om perspektivet är att Sverige fortfarande är ett välfärdsstatens Bullerbyn är det nog det. Men har man på allvar tagit in utvecklingen de senaste tio-femton åren är frågan snarare varför något sådant inte blivit tillåtet tidigare. Vi vet att de kriminella gängen sätter i system att utnyttja minderåriga för brottslighet just för att dessa går under lagstiftningsradarn.