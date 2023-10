Hur snabbt mobiliserar vi?

Jo, det är klart att det var Ryssland. Finland kan inte peka ut Ryssland utan definitiva bevis, och det skulle också vara säkerhetspolitiskt känsligt eftersom Finland numera är ett Natoland. För den som zoomar ut är slutsatsen given: Ukrainakrigets ytterkanter närmar sig Norden.

Eller är slutsatsen given? Stora delar av svensk offentlighet föredrar att leva i en annan värld. Talande är Svenska Freds- och skiljedomsföreningens tidigare ordförande Agnes Hellström som just nu dansar runt i medier apropå hennes nya bok om sig själv. Hellström var tvungen att skriva av sig om hur jobbigt det var att vara fredsaktivist under Rysslands folkmordskrig mot Ukraina. Folk tyckte ju att Svenska Freds skulle fördöma Ryssland och så.