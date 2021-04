Idrott är som vanligt världspolitik

Idrottstävlingar har fått ställas in eller skjutas upp. Under strikta former och utan publik ägde dock Europamästerskapen i tyngdlyftning rum i Moskva. Som många förväntat sig bättrade Georgiens Lasha Talakhadze på sitt världsrekord med några kilon. Snackisen blev dock Karlos Nasar från Bulgarien som slog ett europeiskt rekord i sin viktklass. Det är svårt att förstå att han bara är sexton år gammal.